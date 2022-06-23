Экс-защитник «Уфы»: После ухода в «Спартак» Газизов постоянно общался с уфимским клубом

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич высказался по поводу работы генерального директора уфимской команды Шамиля Газизова.

Словенский футболист сказал Metaraitings.ru, что ему кажется, что вылет «Уфы» не связан с уходом Газизова в «Спартак». Йокич отметил, что после ухода в московский клуб Газизов не оставил команду и постоянно общался с представителями «Уфы».

«Кардинальным образом для «Уфы» ничего не изменилось», - добавил защитник.

Напомним, что Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июня по декабрь 2020 года, а затем он вернулся в «Уфу». Клуб из Башкортостана недавно вылетел в ФНЛ.