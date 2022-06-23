«Кубань» подписала контракт с опытным защитником «Ротора»

Краснодарская «Кубань» подписала соглашение с опытным защитником волгоградского «Ротора» Азатом Байрыевым.

Как сообщает пресс-служба краснодарского клуба, 33-летний российский футболист официально подписал контракт с «Кубанью». Стоит отметить, что защитник является воспитанником краснодарского клуба, в котором Байрыев провёл больше сотни матчей. Игрок также выступал за «Волгарь», «Салют», «СКА-Хабаровск» и другие команды.

В прошлом сезоне Азат Байрыев провёл в подэлитном дивизионе в составе «Ротора» 24 встречи, в которых отметился одним забитым мячом.