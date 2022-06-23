Овечкин поздравил клуб из Махачкалы с выходом в ФНЛ

Звёздный российский хоккеист Александр Овечкин поздравил махачкалинское «Динамо» с выходом в подэлитный дивизион.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» записал видеообращение с поздравлением и пожелал динамовцам удачи в ФНЛ. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ на это в своём телеграм-канале пообещал хоккеисту, что команда из Махачкалы постарается порадовать победами и забитыми мячами. Политик также пригласил Овечкина в Дагестан.

Напомним, что футболисты махачкалинского «Динамо» в своей группе в ФНЛ-2 обогнали ростовский СКА и «Чайку» и завоевали путёвку в подэлитный дивизион.