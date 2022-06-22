«Нефтехимик» подписал голкипера «Ротора»

Российский голкипер волгоградского «Ротора» Игорь Обухов сменил клубную прописку и перебрался в нижнекамский «Нефтехимик».

Как сообщает пресс-служба команды из Татарстана, 26-летний российский футболист официально подписал контракт с «Нефтехимиком». К своему новому клубу вратарь присоединился на правах свободного агента. Напомним, что до этого Обухов также выступал за «СКА-Хабаровск», «Тюмень», тульский «Арсенал» и «Зенит-2».

В прошлом сезоне Игорь Обухов провёл в ФНЛ в составе «Ротора» 29 поединков, в семи из которых сумел отыграть на ноль.