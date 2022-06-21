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ФНЛ - Первый дивизион

«Родина» подписала контракт с воспитанником ЦСКА

21 Июня 2022 • 21:22 Комментировать

Полузащитник «Томи» Астемир Гордюшенко перешёл в «Родину».

25-летний футболист, который является воспитанником ЦСКА, заключил контракт с «Родиной», сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.   

В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги Гордюшенко принял участие в 35 матчах, в которых забил два мяча и записал на свой счет восемь результативных передач. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет 350 тысяч евро. «Томь» заняла 14-е место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона, набрав 38 очков в 48 матчах. «Родина» выиграла ФНЛ-2 группу 3А и вышла в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Томь Астемир Гордюшенко Родина Москва
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