«Родина» подписала контракт с воспитанником ЦСКА

Полузащитник «Томи» Астемир Гордюшенко перешёл в «Родину».

25-летний футболист, который является воспитанником ЦСКА, заключил контракт с «Родиной», сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги Гордюшенко принял участие в 35 матчах, в которых забил два мяча и записал на свой счет восемь результативных передач. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет 350 тысяч евро. «Томь» заняла 14-е место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона, набрав 38 очков в 48 матчах. «Родина» выиграла ФНЛ-2 группу 3А и вышла в ФНЛ.