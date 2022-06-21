Экс-футболист «Алании» Карацев приговорён к пяти годам тюрьмы

Экс-футболист владикавказской «Алании» Таймураз Карацев осужден по статье «Мошенничество». Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Как информирует источник, Савёловский суд Москвы рассмотрел дело и признал экс-нападающего виновным. Карацев был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Таймураз промышлял мошенничеством путем получения финансов в долг у спортсменов и знаменитостей от имени их друзей. Он просил в долг суммы от пяти до 75 тысяч рублей.

Пострадавшими от махинаций Карацева стали бывший вратарь «Рубина» Илие Чебану, футболистка лондонского «Челси» Алсу Абдуллина, артист Эдгард Запашные и другие.