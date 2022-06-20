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ФНЛ - Первый дивизион

«Енисей» определился с новым главным тренером

20 Июня 2022 • 08:27 Комментировать

Красноярский «Енисей» нашёл замену тренеру Вадиму Гаранину, который продолжит работу в РПЛ в «Сочи».

Как сообщает пресс-служба красноярской команды, новым главным тренером «Енисея» стал 34-летний Артём Горлов. С российским специалистом подписано двухлетнее соглашение. До этого Горлов работал с литовскими и латвийскими командами, а также с командой «Знамя Труда». Стоит отметить, что внешне новый тренер «Енисея» очень похож на немецкого наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

В прошлом сезоне «Енисей» под руководством Вадима Гаранина занял пятую строчку в подэлитном дивизионе и дошёл до полуфинала Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Енисей Артём Горлов
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