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ФНЛ - Первый дивизион

Мануйлов перешёл в «Арсенал»

19 Июня 2022 • 20:16 Комментировать

Защитник Роман Мануйлов стал игроком тульского «Арсенала».

Об этом сообщил «РБ Спорт», по данным источника, контракт между сторонами подписан сроком на один сезон с возможностью продления ещё на сезон [при соблюдении определённых условий].

В прошлом сезоне 26-летний Мануйлов защищал цвета «СКА-Хабаровска», за который сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдал две голевые передачи.

«Арсенал» в прошлом сезоне выступал в Российской премьер-лиге, но занял последнее 16-е место и вылетел в Футбольную национальную лигу. Летом команду возглавил Олег Кононов. Перед специалистом стоит задача вернуть клуб в Премьер-лигу.


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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Арсенал Тула СКА-Хабаровск Роман Мануйлов
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