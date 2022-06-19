Мануйлов перешёл в «Арсенал»

Защитник Роман Мануйлов стал игроком тульского «Арсенала».

Об этом сообщил «РБ Спорт», по данным источника, контракт между сторонами подписан сроком на один сезон с возможностью продления ещё на сезон [при соблюдении определённых условий].

В прошлом сезоне 26-летний Мануйлов защищал цвета «СКА-Хабаровска», за который сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдал две голевые передачи.

«Арсенал» в прошлом сезоне выступал в Российской премьер-лиге, но занял последнее 16-е место и вылетел в Футбольную национальную лигу. Летом команду возглавил Олег Кононов. Перед специалистом стоит задача вернуть клуб в Премьер-лигу.