Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов провёл тренировку своей команды с включённым микрофоном, пресс-служба клуба опубликовала видео.

В начале июня «СКА-Хабаровск» объявил о назначении главным тренером команды 45-летнего Романа Шаронова. Бывший футболист начал свою карьеру тренера в «Рубине», где тренировал сначала молодёжную, а затем и главную команду. Последним местом работы специалиста стал кипрский «Пафос», который он покинул в июле 2021 года.

«СКА-Хабаровск» не смог выйти в Российскую премьер-лигу. Команда играла стыковые матчи против «Химок» и уступила по сумме двух матчей (1:0, 0:3).