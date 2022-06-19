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Шаронов провёл показательную тренировку в «СКА-Хабаровске» с включённым микрофоном видео

19 Июня 2022 • 17:47 Комментировать

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов провёл тренировку своей команды с включённым микрофоном, пресс-служба клуба опубликовала видео.

В начале июня «СКА-Хабаровск» объявил о назначении главным тренером команды 45-летнего Романа Шаронова. Бывший футболист начал свою карьеру тренера в «Рубине», где тренировал сначала молодёжную, а затем и главную команду. Последним местом работы специалиста стал кипрский «Пафос», который он покинул в июле 2021 года.

«СКА-Хабаровск» не смог выйти в Российскую премьер-лигу. Команда играла стыковые матчи против «Химок» и уступила по сумме двух матчей (1:0, 0:3).   

 


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Евро-Футбол.Ру,
Роман Шаронов Фнл РПЛ СКА-Хабаровск
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