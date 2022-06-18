«Нефтехимик» усилился выпускниками академии «Спартака», «Ростова» и «Динамо»

Нижнекамский «Нефтехимик» укрепился тремя новобранцами. В стан коллектива, представляющего ФНЛ, перешли защитник Богдан Зорин, а также игроки центра поля – Максим Лайкин и Руслан Безруков, сообщает сайт 1fnl.ru.

Максим Лайкин является выпускником академии московского «Спартака», Руслан Безруков – воспитанником «Ростова», а Богдан Зорин – экс-игроком молодежного состава столичного «Динамо».

Болельщики положительно восприняли переход футболистов в «Нефтехимик» и связывают большие надежды с игроками в новом сезоне.

Отметим, что в сезоне 2021/2021 нижнекамцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице лучшей лиге мира, не сумев зону стыковых матчей и побороться за выход в РПЛ.