Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Нефтехимик» усилился выпускниками академии «Спартака», «Ростова» и «Динамо»

18 Июня 2022 • 21:06 Комментировать

Нижнекамский «Нефтехимик» укрепился тремя новобранцами. В стан коллектива, представляющего ФНЛ, перешли защитник Богдан Зорин, а также игроки центра поля – Максим Лайкин и Руслан Безруков, сообщает сайт 1fnl.ru.

Максим Лайкин является выпускником академии московского «Спартака», Руслан Безруков – воспитанником «Ростова», а Богдан Зорин – экс-игроком молодежного состава столичного «Динамо».

Болельщики положительно восприняли переход футболистов в «Нефтехимик» и связывают большие надежды с игроками в новом сезоне.

Отметим, что в сезоне 2021/2021 нижнекамцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице лучшей лиге мира, не сумев зону стыковых матчей и побороться за выход в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Нефтехимик Динамо Москва Фнл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
21:06 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» усилился выпускниками академии «Спартака», «Ростова» и «Динамо»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Слуцком: «Работать бесплатно — это не совсем благородный поступок»
10:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отправил молодого полузащитника в аренду в клуб ФНЛ
10:37 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий ответил Талалаеву
10:32 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» подписал пять новых футболистов
10:18 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Уфы» перейдёт в «Химки»
10:04 · Россия. ФНЛ
Слуцкий был готов работать в «Рубине» бесплатно
17 Июня
20:10 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» не сможет регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате
19:15 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий заявил, что состав практически укомплектован
18:49 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал о будущем Игнатьева
18:27 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Новички вливаются в команду хорошо»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий прокомментировал будущее Самошникова и Дюпина в клубе
16:57 · Россия. Премьер-лига
Помощник Стукалова в «Уфе» может стать главным тренером «Енисея»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Рубин» — команда Премьер-лиги
13:10 · Россия. ФНЛ
Слуцкий рассказал о том, общается ли он с братьями Березуцкими
Все новости
Рекомендуем