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ФНЛ - Первый дивизион

«СКА-Хабаровск» подписал пять новых футболистов

18 Июня 2022 • 10:32 Комментировать

Хабаровские «армейцы» объявили о подписании контрактов с пятью новыми футболистами.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровска», в команду перебрались защитник Дмитрий Стародуб, полузащитники Илья Петров, Ишхан Гелоян и Василий Алейников, а также нападающий Игорь Турсунов, который перешёл в дальневосточный клуб из тверской «Волги», как и Стародуб. Петров и Алейников до этого выступали за «Кубань», а Гелоян играл за «Балтику».

Напомним, что в прошедшем сезоне «СКА-Хабаровск» занял четвёртую строчку в ФНЛ, но не сумел в стыковых матчах обыграть подмосковные «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Илья Петров СКА-Хабаровск Ишхан Гелоян Василий Алейников Игорь Турсунов Дмитрий Стародуб
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