«СКА-Хабаровск» подписал пять новых футболистов

Хабаровские «армейцы» объявили о подписании контрактов с пятью новыми футболистами.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровска», в команду перебрались защитник Дмитрий Стародуб, полузащитники Илья Петров, Ишхан Гелоян и Василий Алейников, а также нападающий Игорь Турсунов, который перешёл в дальневосточный клуб из тверской «Волги», как и Стародуб. Петров и Алейников до этого выступали за «Кубань», а Гелоян играл за «Балтику».

Напомним, что в прошедшем сезоне «СКА-Хабаровск» занял четвёртую строчку в ФНЛ, но не сумел в стыковых матчах обыграть подмосковные «Химки».