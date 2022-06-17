«Олимп-Долгопрудный» не сможет регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате

Сегодня, 17 июня, состоялось заседание палаты РФС по решению споров было принято решение наложить на «Олимп-Долгопрудный» санкции, предусматривающие запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов по зарплате.

В палату споров РФС обратились два нападающих команды, 31-летний Эдуард Булия и 23-летний Илья Сафронов. По итогам заседания «Олимп-Долгопрудный» должен выплатить проценты за задержку зарплаты. У Булии она составляет с августа 2021 года по январь 2022 года, у Сафронова – с июля 2021 года по январь 2022 года.

«Олимп-Долгопрудный» выступает в Футбольной национальной лиге. В прошедшем сезоне команда заняла 15-е место в турнирной таблице.