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ФНЛ - Первый дивизион

Слуцкий рассказал о том, общается ли он с братьями Березуцкими

17 Июня 2022 • 13:10 Комментировать

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал журналистам о том, общается ли он с братьями Березуцкими.

Слуцкий сказал «Спорт-Экспрессу», что он продолжает общаться с Березуцкими, но вне контекста того, чтобы братья перешли на работу в казанскую команду. Напомним, что недавно Алексей и Василий Березуцкие официально покинули московский ЦСКА. Новым главным тренером «армейцев» стал экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов.

Казанский «Рубин» под руководством Слуцкого в прошлом году занял 15-е место в РПЛ, так что в новом сезоне команда из Татарстана будет выступать в подэлитном дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Василий Березуцкий Алексей Березуцкий
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