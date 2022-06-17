Слуцкий рассказал о том, общается ли он с братьями Березуцкими

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал журналистам о том, общается ли он с братьями Березуцкими.

Слуцкий сказал «Спорт-Экспрессу», что он продолжает общаться с Березуцкими, но вне контекста того, чтобы братья перешли на работу в казанскую команду. Напомним, что недавно Алексей и Василий Березуцкие официально покинули московский ЦСКА. Новым главным тренером «армейцев» стал экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов.

Казанский «Рубин» под руководством Слуцкого в прошлом году занял 15-е место в РПЛ, так что в новом сезоне команда из Татарстана будет выступать в подэлитном дивизионе.