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ФНЛ - Первый дивизион

Олег Иванов: Были варианты в РПЛ, но не хотелось снова бороться за выживание

17 Июня 2022 • 13:00 Комментировать

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал журналистам о том, почему он решил перейти в казанский клуб и какие задачи будут у команды в новом сезоне.

Иванов сказал «Спорт-Экспрессу», что ощущения от команды у него только позитивные. Полузащитник отметил, что хотелось бы сразу вернуться с «Рубином» в элитный дивизион, ведь для этого у команды есть все возможности.

«У меня были варианты в РПЛ, но не хотелось снова бороться за выживание, а иначе я бы попал в психбольницу», - добавил опытный футболист.

Напомним, что в прошлом сезоне Олег Иванов провёл в РПЛ в составе «Уфы» 24 встречи, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Рубин Российская Премьер-Лига Олег Иванов Фнл
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