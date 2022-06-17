Олег Иванов: Были варианты в РПЛ, но не хотелось снова бороться за выживание

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал журналистам о том, почему он решил перейти в казанский клуб и какие задачи будут у команды в новом сезоне.

Иванов сказал «Спорт-Экспрессу», что ощущения от команды у него только позитивные. Полузащитник отметил, что хотелось бы сразу вернуться с «Рубином» в элитный дивизион, ведь для этого у команды есть все возможности.

«У меня были варианты в РПЛ, но не хотелось снова бороться за выживание, а иначе я бы попал в психбольницу», - добавил опытный футболист.

Напомним, что в прошлом сезоне Олег Иванов провёл в РПЛ в составе «Уфы» 24 встречи, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.