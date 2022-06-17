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ФНЛ - Первый дивизион

Форвард «Рубина»: Наша цель — возвращение в РПЛ

17 Июня 2022 • 12:12 Комментировать

Ганский новобранец «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал журналистам о задачах казанской команды на следующий сезон.

Фамейе сказал, что главной задачей казанского клуба является возвращение в элитный дивизион. Ганец отметил, что у «Рубина» очень сильная команда, у которой очень большие шансы на выход в РПЛ.

«Каждый, кто оказался в этой команде, обладает сильными качествами», - добавил форвард.

Напомним, что казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого по итогам прошлого сезона занял 15-ю строчку в РПЛ и напрямую вылетел в ФНЛ. Джоэль Фамейе этим летом перебрался в «Рубин» из «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Фнл Джоэль Фамейе
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