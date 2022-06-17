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ФНЛ - Первый дивизион

Фамейе рассказал, почему перешёл в «Рубин»

17 Июня 2022 • 11:11 Комментировать

Ганский нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал клубной пресс-службы о том, почему он принял решение перебраться в казанский клуб из «Оренбурга».

Фамейе сказал, что считает «Рубин» одним из лучших клубов в России, о котором знают даже в Гане. Форвард отметил, что решение перейти в «Рубин» было не самым простым, так как «Оренбург» вышел в РПЛ, но главная причина перехода — это тренер Леонид Слуцкий.

«Встретиться с таким тренером, лично для меня, это просто невероятно», - добавил Фамейе.

Напомним, что в прошлом сезоне Джоэль Фамейе в составе «Оренбурга» провёл в ФНЛ 26 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Фнл Джоэль Фамейе
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