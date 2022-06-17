Тренер «Крыльев Советов» - о Слуцком: Он сильный человек и со всем справится

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который вместе с казанским клубом вылетел в ФНЛ.

Осинькин сказал «Чемпионату», что он не общался со Слуцким после вылета «Рубина» в ФНЛ, так как в такой ситуации сложно подобрать какие-то слова. Тренер «крылышек» отметил, что Слуцкий сможет исправить ситуацию.

«Он сильный человек и сам обязательно со всем справится», - добавил Осинькин.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Рубина» под руководством Слуцкого заняли 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и напрямую вылетели в ФНЛ.