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ФНЛ - Первый дивизион

Тренер «Крыльев Советов» - о Слуцком: Он сильный человек и со всем справится

17 Июня 2022 • 08:33 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который вместе с казанским клубом вылетел в ФНЛ.

Осинькин сказал «Чемпионату», что он не общался со Слуцким после вылета «Рубина» в ФНЛ, так как в такой ситуации сложно подобрать какие-то слова. Тренер «крылышек» отметил, что Слуцкий сможет исправить ситуацию.

«Он сильный человек и сам обязательно со всем справится», - добавил Осинькин.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Рубина» под руководством Слуцкого заняли 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и напрямую вылетели в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Фнл Игорь Осинькин
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