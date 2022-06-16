Кержаков отреагировал на слухи о переходе в клуб ФНЛ

Бывший наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался по поводу слухов о том, что он может стать новым главным тренером астраханского «Волгаря».

Кержаков сказал «Чемпионату», что он вообще ничего не слышал по поводу интереса к нему со стороны астраханской команды. Напомним, что руководители «Нижнего Новгорода» не стали продлевать контракт с Кержаковым, который сейчас находится без команды. Новым тренером нижегородского клуба стал Михаил Галактионов.

Стоит отметить, что астраханский «Волгарь» в прошедшем сезоне занял 16-ю строчку в подэлитном дивизионе.