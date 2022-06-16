Кержаков может стать тренером одного из клубов ФНЛ

Бывший наставник «Нижнего Новгорода» и «Томи» Александр Кержаков может продолжить работу в одном из клубов подэлитного дивизиона.

Как в своём телеграм-канале написал журналист и комментатор Илья Казаков, Кержаков в ближайшее время может стать новым главным тренером астраханского «Волгаря». Бывший тренер «Нижнего Новгорода» уже ведёт переговоры с командой из Астрахани, которая в прошлом сезоне заняла 16-ю строчку в таблице ФНЛ.

Напомним, что боссы «Нижнего Новгорода» не стали продлевать соглашение с Кержаковым, под руководством которого нижегородский клуб занял в прошлом сезоне в РПЛ 11-е место.