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ФНЛ - Первый дивизион

Кержаков может стать тренером одного из клубов ФНЛ

16 Июня 2022 • 10:13 Комментировать

Бывший наставник «Нижнего Новгорода» и «Томи» Александр Кержаков может продолжить работу в одном из клубов подэлитного дивизиона.

Как в своём телеграм-канале написал журналист и комментатор Илья Казаков, Кержаков в ближайшее время может стать новым главным тренером астраханского «Волгаря». Бывший тренер «Нижнего Новгорода» уже ведёт переговоры с командой из Астрахани, которая в прошлом сезоне заняла 16-ю строчку в таблице ФНЛ.

Напомним, что боссы «Нижнего Новгорода» не стали продлевать соглашение с Кержаковым, под руководством которого нижегородский клуб занял в прошлом сезоне в РПЛ 11-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Александр Кержаков Фнл
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