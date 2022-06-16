Экс-тренер «Уфы» может возглавить один из клубов ФНЛ

Бывший наставник «Уфы» Алексей Стукалов рассказал журналистам о том, где он может продолжить свою карьеру.

Стукалов сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас он общается с несколькими клубами из ФНЛ, но пока конкретные названия объявить не готов. Тренер отметил, что с командами из элитного дивизиона переговоры он не ведёт.

«Точно продолжу работу в следующем сезоне», - добавил Стукалов.

Напомним, что футболисты «Уфы» под руководством Алексея Стукалова в прошедшем сезоне заняли 14-ю строчку в таблице российского чемпионата, но в стыковых матчах уступили «Оренбургу» и вылетели в ФНЛ.