«Рубин» подпишет форварда «Ротора»

Казанский «Рубин» может подписать нападающего «Ротора» Камиля Муллина, который покинул клуб свободным агентом.

По информации «Спорт-Экспресс», Муллин близок к возвращению в «Рубин». Ранее нападающий принадлежал казанскому клубу с 2014 по 2017 год, но провел в команде всего восемь матчей, в которых смог один раз отличиться.

28-летний Муллин покинул волгоградский «Ротор» по окончании контракта. Он выступал в команде с 2018 года. Всего футболист принял участие в 116 матчах, в которых забил 23 гола и сделал 5 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает Камиля Муллина в 500 тысяч евро.