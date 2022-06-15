«Балтика» подписала боснийского форварда

Калининградская «Балтика» подписала соглашение с боснийским нападающим Гедеоном Гузиной.

Как сообщает пресс-служба калининградской команды, 28-летний боснийский футболист официально подписал с «Балтикой» двухлетнее соглашение. До этого Гузина выступал в чемпионате Словении в составе клуба «Радомлье». До этого форвард также защищал цвета «Истры», «Сараево» и «Младости Добоя». «Балтика» в прошлом сезоне заняла десятую строчку в таблице ФНЛ.

Гедеон Гузина в прошлом сезоне провёл в словенской лиге 25 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами.