Стало известно, с какой командой лучший бомбардир РПЛ поехал на сборы

Молодой российский нападающий Гамид Агаларов поехал на первый тренировочный сбор вместе с «Уфой».

Как сообщает пресс-служба уфимской команды, на первый тренировочный сбор вместе с клубом из Башкортостана поедут 21 футболист. В список также попал Гамид Агаларов, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона. Недавно форвард прошёл медицинское обследование вместе с остальными игроками «Уфы».

Напомним, что в прошлом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате 29 поединков, в которых забил 19 мячей. «Уфа» не сумела сохранить прописку в РПЛ и вылетела в подэлитный дивизион.