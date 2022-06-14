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ФНЛ - Первый дивизион

Экс-защитник «Уфы» Сухов проходит предсезонный медосмотр с башкирской командой

14 Июня 2022 • 11:20 Комментировать

Опытный российский защитник Александр Сухов, который недавно покинул «Уфу», проходит медицинское обследование перед новым сезоном с уфимской командой.

По информации телеграм-канала «Ксюша сказала», 36-летний российский футболист проходит медицинское обследование вместе с остальными игроками уфимского клуба. Напомним, что до этого в прессе была информация о том, что вместе с «Уфой» медосмотр также проходит молодой форвард Гамид Агаларов.

В прошедшем сезоне Александр Сухов провёл в российском чемпионате девять поединков. По итогам сезоне «Уфа» не сумела сохранить прописку в РПЛ и вылетела в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа Александр Сухов
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