Экс-журналист вошёл в тренерский штаб Шаронова в «СКА-Хабаровске»

Бывший журналист Антон Михашенок стал тренером-аналитиком в штабе Романа Шаронова в клубе «СКА-Хабаровск».

Как сообщает пресс-служба «армейцев», 31-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в 2019 году. Последние годы Михашенок работал в белорусских командах «Сморгонь» и «Витебск». Стоит отметить, что тренер-аналитик также успел поработать вместе с Леонидом Слуцким и Виктором Ганчаренко.

Напомним, что Роман Шаронов недавно официально стал новым главным тренером «СКА-Хабаровска». В прошедшем сезоне «армейцы» заняли четвёртое место в ФНЛ, но в стыковых матчах за право выйти в РПЛ уступили «Химкам».