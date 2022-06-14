Агаларов начнёт подготовку к новому сезону с «Уфой»

Российский нападающий «Уфы Гамид Агаларов будет готовиться к новому сезону вместе с командой из Башкортостана.

Как сообщает пресс-служба башкирской команды, 21-летний российский футболист прошёл медицинский осмотр и будет готовиться к старту нового сезона вместе с остальными игроками уфимского клуба. Напомним, что «Уфа» по итогам прошлого сезона не сумела сохранить прописку в элитном дивизионе и вылетела в «ФНЛ». В стыковых матчах уфимцы уступили «Оренбургу».

В прошлом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате 29 матчей, в которых отметился 19 забитыми мячами.