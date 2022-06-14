Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Агаларов начнёт подготовку к новому сезону с «Уфой»

14 Июня 2022 • 09:25 Комментировать

Российский нападающий «Уфы Гамид Агаларов будет готовиться к новому сезону вместе с командой из Башкортостана.

Как сообщает пресс-служба башкирской команды, 21-летний российский футболист прошёл медицинский осмотр и будет готовиться к старту нового сезона вместе с остальными игроками уфимского клуба. Напомним, что «Уфа» по итогам прошлого сезона не сумела сохранить прописку в элитном дивизионе и вылетела в «ФНЛ». В стыковых матчах уфимцы уступили «Оренбургу».

В прошлом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате 29 матчей, в которых отметился 19 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
11:20 · Россия. ФНЛ
Экс-защитник «Уфы» Сухов проходит предсезонный медосмотр с башкирской командой
10:56 · Россия. ФНЛ
Экс-журналист вошёл в тренерский штаб Шаронова в «СКА-Хабаровске»
09:25 · Россия. ФНЛ
Агаларов начнёт подготовку к новому сезону с «Уфой»
13 Июня
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Не будем бежать впереди паровоза»: Евсеев – о возвращении «Шинника» в РПЛ
18:52 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Краснодара» перешёл в «Рубин» 1 официально
14:21 · Россия. ФНЛ
Бегич разорвал контракт с «Рубином»
10:31 · Россия. ФНЛ
Три защитника ушли из «СКА-Хабаровска»
12 Июня
15:54 · Россия. ФНЛ
Бывший тренер «Алании» Гогниев рассказал о своих планах на будущее
14:41 · Россия. Премьер-лига
Никитин останется в «Уфе», чтобы помочь команде в ФНЛ
13:12 · Россия. ФНЛ
Воронин перешёл в «Енисей»
11:24 · Россия. ФНЛ
Новичок ФНЛ может проводить свои матчи на стадионе московского «Динамо»
09:36 · Россия. ФНЛ
Слуцкий высказался по поводу возможного ухода легионеров из «Рубина»
11 Июня
17:25 · Россия. ФНЛ
Парфёнов возглавил «Родину» официально
17:16 · Россия. Премьер-лига
В Дагестане матч местных команд завершился массовой дракой видео
16:13 · Россия. Премьер-лига
Два защитника «Спартака» покинут клуб 1
Все новости
Рекомендуем