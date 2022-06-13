Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Бегич разорвал контракт с «Рубином»

13 Июня 2022 • 14:21 Комментировать

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич больше не будет защищать цвета казанского клуба, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, футболист воспользовался правом разорвать контракт, если «Рубин» вылетит из Российской премьер-лиги.

29-летний хорват подписал контракт с казанским клубом летом 2019 года. До этого он играл в «Оренбурге». В прошедшем сезоне футболист сыграл 23 матча во всех турнирах и забил один гол.

Трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро. Напомним, «Рубин» вылетел в ФНЛ в прошедшем сезоне-2021/22. В последнем 30-м туре РПЛ команда проиграла «Уфе» и лишила себя шансов остаться в лиге.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Фнл РПЛ Сильвие Бегич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
14:21 · Россия. ФНЛ
Бегич разорвал контракт с «Рубином»
10:31 · Россия. ФНЛ
Три защитника ушли из «СКА-Хабаровска»
12 Июня
15:54 · Россия. ФНЛ
Бывший тренер «Алании» Гогниев рассказал о своих планах на будущее
14:41 · Россия. Премьер-лига
Никитин останется в «Уфе», чтобы помочь команде в ФНЛ
13:12 · Россия. ФНЛ
Воронин перешёл в «Енисей»
11:24 · Россия. ФНЛ
Новичок ФНЛ может проводить свои матчи на стадионе московского «Динамо»
09:36 · Россия. ФНЛ
Слуцкий высказался по поводу возможного ухода легионеров из «Рубина»
11 Июня
17:25 · Россия. ФНЛ
Парфёнов возглавил «Родину» официально
17:16 · Россия. Премьер-лига
В Дагестане матч местных команд завершился массовой дракой видео
16:13 · Россия. Премьер-лига
Два защитника «Спартака» покинут клуб 1
14:52 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Факела» перешёл в «Рубин»
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» усилится защитником «Балтики»
12:17 · Россия. ФНЛ
Кононов: Я соскучился по футболу
10 Июня
19:49 · Россия. Премьер-лига
Потенциальный наставник «Сочи» покинул «Енисей»
17:33 · Россия. ФНЛ
Кононов вернулся в «Арсенал» официально
Все новости
Рекомендуем