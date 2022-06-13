Бегич разорвал контракт с «Рубином»

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич больше не будет защищать цвета казанского клуба, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, футболист воспользовался правом разорвать контракт, если «Рубин» вылетит из Российской премьер-лиги.

29-летний хорват подписал контракт с казанским клубом летом 2019 года. До этого он играл в «Оренбурге». В прошедшем сезоне футболист сыграл 23 матча во всех турнирах и забил один гол.

Трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро. Напомним, «Рубин» вылетел в ФНЛ в прошедшем сезоне-2021/22. В последнем 30-м туре РПЛ команда проиграла «Уфе» и лишила себя шансов остаться в лиге.