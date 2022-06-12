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ФНЛ - Первый дивизион

Бывший тренер «Алании» Гогниев рассказал о своих планах на будущее

12 Июня 2022 • 15:54 Комментировать

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о своём будущем.

41-летний специалист назвал себя безработным, отметив, что пока вариантов продолжения тренерской карьеры у него нет.  

«Я пока ничем не занят. Переговоров ни с кем не веду», — приводит слова Гогниева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Алании» стал экс-наставник молодёжной команды «Ростова» Заур Тедеев.

В минувшем сезоне владикавказцы под руководством Гогниева сумели выйти в полуфинал Кубка России, где уступили московскому «Динамо» (0:3). Также «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице ФНЛ, не сумев пробиться в высший дивизион российского футбола (РПЛ).

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев Заур Тедеев
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