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ФНЛ - Первый дивизион

Воронин перешёл в «Енисей»

12 Июня 2022 • 13:12 Комментировать

Полузащитник «КАМАЗа» Евгений Воронин продолжит карьеру в «Енисее», сообщает пресс-служба ФНЛ в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл в составе клуба из Набережных Челнов 37 матчей, забив шесть голов и сделав одну результативную передачу.

Воронин — воспитанник «Локомотива». В карьере футболиста также были ульяновская «Волга» и подольский «Витязь».

Напомним, в прошедшем сезоне «Енисей» занял пятое место в турнирной таблице ФНЛ, а также впервые в своей истории дошёл до полуфинала Кубка России, где уступил будущему обладателю трофея «Спартаку» (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Енисей Евгений Воронин
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