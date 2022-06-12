Воронин перешёл в «Енисей»

Полузащитник «КАМАЗа» Евгений Воронин продолжит карьеру в «Енисее», сообщает пресс-служба ФНЛ в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл в составе клуба из Набережных Челнов 37 матчей, забив шесть голов и сделав одну результативную передачу.

Воронин — воспитанник «Локомотива». В карьере футболиста также были ульяновская «Волга» и подольский «Витязь».

Напомним, в прошедшем сезоне «Енисей» занял пятое место в турнирной таблице ФНЛ, а также впервые в своей истории дошёл до полуфинала Кубка России, где уступил будущему обладателю трофея «Спартаку» (0:3).