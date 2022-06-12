Новичок ФНЛ может проводить свои матчи на стадионе московского «Динамо»

Столичная «Родина», которая вышла в ФНЛ, в предстоящем сезоне будет проводить свои домашние матчи на стадионе московского «Динамо».

По информации «РБ-Спорт», новичок подэлитного дивизиона, с большой долей вероятности, будет проводить свои домашние матчи на «ВТБ Арене». Представители «Родины» рассматривают ещё несколько вариантов, но именно стадион «Динамо» является для московской команды приоритетным.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Родины» под руководством Дениса Бояринцева сумели занять первую строчку в своей группе в ФНЛ-2 и добыть путёвку в «лучшую лигу мира».