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ФНЛ - Первый дивизион

Новичок ФНЛ может проводить свои матчи на стадионе московского «Динамо»

12 Июня 2022 • 11:24 Комментировать

Столичная «Родина», которая вышла в ФНЛ, в предстоящем сезоне будет проводить свои домашние матчи на стадионе московского «Динамо».

По информации «РБ-Спорт», новичок подэлитного дивизиона, с большой долей вероятности, будет проводить свои домашние матчи на «ВТБ Арене». Представители «Родины» рассматривают ещё несколько вариантов, но именно стадион «Динамо» является для московской команды приоритетным.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Родины» под руководством Дениса Бояринцева сумели занять первую строчку в своей группе в ФНЛ-2 и добыть путёвку в «лучшую лигу мира».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фнл ВТБ-Арена Родина
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