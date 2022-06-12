Слуцкий высказался по поводу возможного ухода легионеров из «Рубина»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в разговоре с журналистами клубной пресс-службы высказался по поводу возможного ухода легионеров.

Слуцкий сказал, что по ситуации с легионерами нет никакой ясности, но боссы УЕФА обязаны до 30 июня принять какое-то решение по этому вопросу. Наставник отметил, что только после этого можно будет что-то делать с Тальби, Абильдгором и другими легионерами, которые находятся на контракте у казанского клуба.

Напомним, что футболисты «Рубина» под шефством Слуцкого в прошедшем сезоне заняли 15-ю строчку в таблице РПЛ и напрямую вылетели в подэлитный дивизион.