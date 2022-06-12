Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Слуцкий высказался по поводу возможного ухода легионеров из «Рубина»

12 Июня 2022 • 09:36 Комментировать

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в разговоре с журналистами клубной пресс-службы высказался по поводу возможного ухода легионеров.

Слуцкий сказал, что по ситуации с легионерами нет никакой ясности, но боссы УЕФА обязаны до 30 июня принять какое-то решение по этому вопросу. Наставник отметил, что только после этого можно будет что-то делать с Тальби, Абильдгором и другими легионерами, которые находятся на контракте у казанского клуба.

Напомним, что футболисты «Рубина» под шефством Слуцкого в прошедшем сезоне заняли 15-ю строчку в таблице РПЛ и напрямую вылетели в подэлитный дивизион.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Фнл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
09:36 · Россия. ФНЛ
Слуцкий высказался по поводу возможного ухода легионеров из «Рубина»
11 Июня
17:25 · Россия. ФНЛ
Парфёнов возглавил «Родину» официально
17:16 · Россия. Премьер-лига
В Дагестане матч местных команд завершился массовой дракой видео
16:13 · Россия. Премьер-лига
Два защитника «Спартака» покинут клуб 1
14:52 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Факела» перешёл в «Рубин»
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» усилится защитником «Балтики»
12:17 · Россия. ФНЛ
Кононов: Я соскучился по футболу
10 Июня
19:49 · Россия. Премьер-лига
Потенциальный наставник «Сочи» покинул «Енисей»
17:33 · Россия. ФНЛ
Кононов вернулся в «Арсенал» официально
16:56 · Россия. Премьер-лига
РФС утвердил даты нового сезона и сокращение команд в ФНЛ
13:46 · Россия. ФНЛ
Стало известно, сколько команд сыграют в ФНЛ в сезоне 2022/2023
09:15 · Россия. ФНЛ
Стало известно имя нового главного тренера «Алании»
09 Июня
19:38 · Россия. ФНЛ
Весь тренерский штаб «Алании» покинул клуб вслед за Гогниевым
15:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдал Аванесяна в аренду «Балтике»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Два новичка РПЛ интересуются Луценко эксклюзив
Все новости
Рекомендуем