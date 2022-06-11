Российский специалист Дмитрий Парфёнов стал главным тренером «Родины», сообщила пресс-служба клуба.

Сроки контракта с 47-летним специалистом не раскрываются. Известно, что в тренерский штаб вошёл бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун.

Последним местом работы Парфёнова был тульский «Арсенал», который он возглавлял с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года. Что касается «Родины», команда провела сезон-2021/22 в ФНЛ-2, где заняла первое место в своей группе. В следующем сезоне команда выступит в Футбольной национальной лиге.

Напомним, что командой руководил другой бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев.