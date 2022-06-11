Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Парфёнов возглавил «Родину» официально

11 Июня 2022 • 17:25 Комментировать

Российский специалист Дмитрий Парфёнов стал главным тренером «Родины», сообщила пресс-служба клуба.

Сроки контракта с 47-летним специалистом не раскрываются. Известно, что в тренерский штаб вошёл бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун.

Последним местом работы Парфёнова был тульский «Арсенал», который он возглавлял с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года. Что касается «Родины», команда провела сезон-2021/22 в ФНЛ-2, где заняла первое место в своей группе. В следующем сезоне команда выступит в Футбольной национальной лиге.  

Напомним, что командой руководил другой бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фнл Дмитрий Парфёнов Родина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
17:25 · Россия. ФНЛ
Парфёнов возглавил «Родину» официально
17:16 · Россия. Премьер-лига
В Дагестане матч местных команд завершился массовой дракой видео
16:13 · Россия. Премьер-лига
Два защитника «Спартака» покинут клуб 1
14:52 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Факела» перешёл в «Рубин»
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» усилится защитником «Балтики»
12:17 · Россия. ФНЛ
Кононов: Я соскучился по футболу
10 Июня
19:49 · Россия. Премьер-лига
Потенциальный наставник «Сочи» покинул «Енисей»
17:33 · Россия. ФНЛ
Кононов вернулся в «Арсенал» официально
16:56 · Россия. Премьер-лига
РФС утвердил даты нового сезона и сокращение команд в ФНЛ
13:46 · Россия. ФНЛ
Стало известно, сколько команд сыграют в ФНЛ в сезоне 2022/2023
09:15 · Россия. ФНЛ
Стало известно имя нового главного тренера «Алании»
09 Июня
19:38 · Россия. ФНЛ
Весь тренерский штаб «Алании» покинул клуб вслед за Гогниевым
15:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдал Аванесяна в аренду «Балтике»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Два новичка РПЛ интересуются Луценко эксклюзив
13:29 · Россия. ФНЛ
«Краснодар» не планирует закрывать вторую команду
Все новости
Рекомендуем