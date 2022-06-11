Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Кононов: Я соскучился по футболу

11 Июня 2022 • 12:17 Комментировать

Наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от работы с «оружейниками».

Кононов сказал, что очень рад снова видеть всех сотрудников «Арсенала», с которыми он не виделся четыре года. Специалист отметил, что тренировочный сбор будет достаточно насыщенным, так как придётся просмотреть множество футболистов и создать команду почти с нуля.

«Конечно же, я очень соскучился по футболу, так что надеюсь на то, что перерыв пошёл мне на пользу», - добавил Кононов.

Напомним, что в предстоящем сезоне тульская команда под руководством Кононова будет выступать в подэлитном дивизионе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олег Кононов Фнл Арсенал Тула
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
12:17 · Россия. ФНЛ
Кононов: Я соскучился по футболу
10 Июня
19:49 · Россия. Премьер-лига
Потенциальный наставник «Сочи» покинул «Енисей»
17:33 · Россия. ФНЛ
Кононов вернулся в «Арсенал» официально
16:56 · Россия. Премьер-лига
РФС утвердил даты нового сезона и сокращение команд в ФНЛ
13:46 · Россия. ФНЛ
Стало известно, сколько команд сыграют в ФНЛ в сезоне 2022/2023
09:15 · Россия. ФНЛ
Стало известно имя нового главного тренера «Алании»
09 Июня
19:38 · Россия. ФНЛ
Весь тренерский штаб «Алании» покинул клуб вслед за Гогниевым
15:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдал Аванесяна в аренду «Балтике»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Два новичка РПЛ интересуются Луценко эксклюзив
13:29 · Россия. ФНЛ
«Краснодар» не планирует закрывать вторую команду
12:46 · Россия. Премьер-лига
«Факел» отправил своего полузащитника в аренду в «Волгарь»
12:08 · Россия. ФНЛ
«Профукал момент»: Тренер «Енисея» высказался об отсутствии лицензии
11:57 · Россия. ФНЛ
Бояринцев отреагировал на слухи о том, что его могут уволить из «Родины»
11:01 · Россия. ФНЛ
Парфёнов сменит Бояринцева на посту главного тренера «Родины»
10:46 · Россия. ФНЛ
Главный тренер «Енисея» рассказал, чего не хватает российским футболистам
Все новости
Рекомендуем