Кононов: Я соскучился по футболу

Наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от работы с «оружейниками».

Кононов сказал, что очень рад снова видеть всех сотрудников «Арсенала», с которыми он не виделся четыре года. Специалист отметил, что тренировочный сбор будет достаточно насыщенным, так как придётся просмотреть множество футболистов и создать команду почти с нуля.

«Конечно же, я очень соскучился по футболу, так что надеюсь на то, что перерыв пошёл мне на пользу», - добавил Кононов.

Напомним, что в предстоящем сезоне тульская команда под руководством Кононова будет выступать в подэлитном дивизионе.