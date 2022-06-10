«Арсенал» объявил о назначении Олега Кононова на пост главного тренера. 56-летний специалист вернулся в Тулу, где уже работал в 2018 году. Тогда Кононов сотрудничал с «канонирами» всего пять месяцев, проведя с командой 14 матчей в Премьер-лиге (4 победы, 5 ничьих и 5 поражений, 11-е место). В ноябре того года он сменил в «Спартаке» Массимо Карреру.

В богатом списке бывших клубов Олега Кононова числятся клубы украинской Премьер-лиги «Карпаты» и «Севастополь», а также российские «Краснодар» и «Ахмат». В 2020 году Олег Кононов работал в «Риге».

В прошлом сезоне «Арсенал» под руководством Миодрага Божовича занял последнее место в РПЛ.