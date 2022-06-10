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ФНЛ - Первый дивизион

Стало известно, сколько команд сыграют в ФНЛ в сезоне 2022/2023

10 Июня 2022 • 13:46 Комментировать

Стало известно о том, сколько клубов сыграют в новом сезоне в подэлитном российском дивизионе.

Как сообщает пресс-служба ФНЛ, в следующем сезоне в чемпионате сыграют 18 команд. Между ФНЛ и ФНЛ-2 будет произведён обмен «четыре на четыре» с сохранением нынешнего формата. Две лучшие команды напрямую выйдут в РПЛ, а ещё два клуба должны будут сыграть в стыковых матчах. Календарь будет представлен позже.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше в «лучшей лиге мира» играли 20 клубов, но «Спартак-2» был закрыт руководством основной команды из-за финансовых трудностей, а томская «Томь» не получила лицензию для выступления в ФНЛ.

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