Стало известно, сколько команд сыграют в ФНЛ в сезоне 2022/2023

Стало известно о том, сколько клубов сыграют в новом сезоне в подэлитном российском дивизионе.

Как сообщает пресс-служба ФНЛ, в следующем сезоне в чемпионате сыграют 18 команд. Между ФНЛ и ФНЛ-2 будет произведён обмен «четыре на четыре» с сохранением нынешнего формата. Две лучшие команды напрямую выйдут в РПЛ, а ещё два клуба должны будут сыграть в стыковых матчах. Календарь будет представлен позже.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше в «лучшей лиге мира» играли 20 клубов, но «Спартак-2» был закрыт руководством основной команды из-за финансовых трудностей, а томская «Томь» не получила лицензию для выступления в ФНЛ.