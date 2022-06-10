Стало известно имя нового главного тренера «Алании»

Новым главный тренером «Алании» станет Заур Тедеев, сообщает Metaratings.

По информации источника, владикавказский клуб объявит о назначении специалиста сегодня, 10 июня.

Тедеев уже занимал должность главного тренера «Алании» в период с января 2015 по январь 2016 года. С 2019 года специалист работает в системе «Ростова». В минувшем сезоне он возглавлял молодёжную команду «южан».

Ранее сообщалось, что «Аланию» покинул бывший наставник команды Спартак Гогниев вместе со своим тренерским штабом.

По итогам прошедшего сезона владикавказцы заняли шестое место в турнирной таблице ФНЛ, а также дошли до полуфинала Кубка России, где уступили московскому «Динамо» (0:3).