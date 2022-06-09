Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Весь тренерский штаб «Алании» покинул клуб вслед за Гогниевым

09 Июня 2022 • 19:38 Комментировать

Пресс-служба владикавказской «Алании» сообщила о том, что клуб покинул весь тренерский штаб.

Напомним, 29 мая Спартак Гогниев покинул пост главного тренера команды.

После этого тренерский штаб покинули Георгий Джиоев, Андрей Шатов, тренер по физподготовке Бранимир Петрович и тренер вратарей Максим Фролкин.

Именно при Гогниеве «Алания» дошла до полуфинала Кубка России, на пути к 1/2 финала команда выбила «Зенит». В чемпионате Футбольной национальной лиги команда из Владикавказа заняла шестое место в турнирной таблице.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев Фнл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
19:38 · Россия. ФНЛ
Весь тренерский штаб «Алании» покинул клуб вслед за Гогниевым
15:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдал Аванесяна в аренду «Балтике»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Два новичка РПЛ интересуются Луценко эксклюзив
13:29 · Россия. ФНЛ
«Краснодар» не планирует закрывать вторую команду
12:46 · Россия. Премьер-лига
«Факел» отправил своего полузащитника в аренду в «Волгарь»
12:08 · Россия. ФНЛ
«Профукал момент»: Тренер «Енисея» высказался об отсутствии лицензии
11:57 · Россия. ФНЛ
Бояринцев отреагировал на слухи о том, что его могут уволить из «Родины»
11:01 · Россия. ФНЛ
Парфёнов сменит Бояринцева на посту главного тренера «Родины»
10:46 · Россия. ФНЛ
Главный тренер «Енисея» рассказал, чего не хватает российским футболистам
10:00 · Россия. ФНЛ
Евсеев может уйти из «Шинника»
08 Июня
19:49 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали о проверке стадиона во главе с Чебаном
18:51 · Россия. Премьер-лига
ФНЛ в следующем сезоне может изменить формат проведения чемпионата
13:11 · Россия. ФНЛ
Экс-тренер «Арсенала» и «Урала» возглавит новичка ФНЛ
12:13 · Россия. ФНЛ
Газизов рассказал, когда у «Уфы» появится новый главный тренер 1
11:24 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «СКА-Хабаровска» перешёл в клуб РПЛ
Все новости
Рекомендуем