Весь тренерский штаб «Алании» покинул клуб вслед за Гогниевым

Пресс-служба владикавказской «Алании» сообщила о том, что клуб покинул весь тренерский штаб.

Напомним, 29 мая Спартак Гогниев покинул пост главного тренера команды.

После этого тренерский штаб покинули Георгий Джиоев, Андрей Шатов, тренер по физподготовке Бранимир Петрович и тренер вратарей Максим Фролкин.

Именно при Гогниеве «Алания» дошла до полуфинала Кубка России, на пути к 1/2 финала команда выбила «Зенит». В чемпионате Футбольной национальной лиги команда из Владикавказа заняла шестое место в турнирной таблице.