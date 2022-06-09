«Краснодар» не планирует закрывать вторую команду

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян рассказал журналистам о том, что руководители «быков» не собираются закрывать вторую команду в ФНЛ.

Фундукян сказал «Чемпионату», что «Краснодар-2» является очень важной частью развития клуба, так что команду точно не будут закрывать. Менеджер отметил, что когда из основной команды весной ушли все иностранные игроки, то их место заняла молодёжь как раз таки из «Краснодара-2».

«На мой взгляд ребята выступили очень достойно», - добавил Фундукян.

Напомним, что недавно руководство «Спартака» решило закрыть вторую команду, которая также выступала в ФНЛ.