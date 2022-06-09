«Профукал момент»: Тренер «Енисея» высказался об отсутствии лицензии

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал журналистам о том, по какой причине у него нет тренерской лицензии.

Гаранин сказал «Чемпионату», что это его ошибка, так как он ушёл в работу и думал, что ему хватит имеющихся лицензий. Тренер отметил, что он профукал момент, так что претензии по этому поводу он предъявляет только к себе.

Напомним, что футболисты красноярской команды под руководством Вадима Гаранина в прошедшем сезоне заняли в турнирной таблице подэлитного дивизиона пятую строчку. «Енисей» также дошёл до полуфинала Кубка России.