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ФНЛ - Первый дивизион

«Профукал момент»: Тренер «Енисея» высказался об отсутствии лицензии

09 Июня 2022 • 12:08 Комментировать

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал журналистам о том, по какой причине у него нет тренерской лицензии.

Гаранин сказал «Чемпионату», что это его ошибка, так как он ушёл в работу и думал, что ему хватит имеющихся лицензий. Тренер отметил, что он профукал момент, так что претензии по этому поводу он предъявляет только к себе.

Напомним, что футболисты красноярской команды под руководством Вадима Гаранина в прошедшем сезоне заняли в турнирной таблице подэлитного дивизиона пятую строчку. «Енисей» также дошёл до полуфинала Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Енисей Вадим Гаранин
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