Бояринцев отреагировал на слухи о том, что его могут уволить из «Родины»

Наставник «Родины» Денис Бояринцев прокомментировал журналистам информацию о том, что его на посту главного тренера московской команды может заменить Дмитрий Парфёнов.

Бояринцев сказал «Чемпионату», что он только после десятого июня будет давать какие-то комментарии. Тренер отметил, что если у журналистов будут вопросы на какие-то другие темы, то он готов будет на них с большим удовольствием ответить.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что в ближайшее время Бояринцева у руля «Родины» может сменить Дмитрий Парфёнов. Под руководством Бояринцева московский клуб в этом сезоне добыл путёвку в ФНЛ.