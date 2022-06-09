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ФНЛ - Первый дивизион

Бояринцев отреагировал на слухи о том, что его могут уволить из «Родины»

09 Июня 2022 • 11:57 Комментировать

Наставник «Родины» Денис Бояринцев прокомментировал журналистам информацию о том, что его на посту главного тренера московской команды может заменить Дмитрий Парфёнов.

Бояринцев сказал «Чемпионату», что он только после десятого июня будет давать какие-то комментарии. Тренер отметил, что если у журналистов будут вопросы на какие-то другие темы, то он готов будет на них с большим удовольствием ответить.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что в ближайшее время Бояринцева у руля «Родины» может сменить Дмитрий Парфёнов. Под руководством Бояринцева московский клуб в этом сезоне добыл путёвку в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Бояринцев Фнл Дмитрий Парфёнов Родина
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