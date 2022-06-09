Парфёнов сменит Бояринцева на посту главного тренера «Родины»

Бывший главный тренер «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов возглавит московскую команду «Родина», сообщает «Спорт-Экспресс».

На этом посту специалист сменит бывшего полузащитника «Спартака» и «Рубина» Дениса Бояринцева.

По итогам минувшего сезона «Родина» сумела выйти в ФНЛ, заняв первое место в третьей группе первенства ФНЛ-2.

Бояринцев возглавляет московскую команду с 2021 года. Ранее он работал тренером в «КАМАЗе», «Текстильщике», «Носте» и «Торпедо».

Напомним, что Парфёнов выигрывал Кубок России в 2018 году вместе с «Тосно», а на следующий год в финал турнира вывел уже «Урал», где уступил «Локомотиву» (0:1).