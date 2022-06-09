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ФНЛ - Первый дивизион

Главный тренер «Енисея» рассказал, чего не хватает российским футболистам

09 Июня 2022 • 10:46 Комментировать

Главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин поделился мнением о менталитете российских футболистов.

Специалист посетовал на то, что российских игроков с детства заставляют играть просто, отучая их от попыток действовать нестандартно.

«Я регулярно спрашивал футболистов: «Часто вам говорили играть проще, надёжнее и не выдумывать?» Все отвечали утвердительно. Для меня это страшно.

Я недавно перед матчем проходил мимо раздевалки соперника и случайно услышал фразу от тренера: «Давайте каждый метр поля выгрызаем!» У меня посыл другой: «Давайте переиграем соперника на каждом метре», — приводит слова Гаранина «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Енисей» под руководством Гаранина занял пятое место в турнирной таблице ФНЛ, а также дошёл до полуфинала Кубка России, где уступил будущему обладателю трофея «Спартаку» (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Вадим Гаранин
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