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ФНЛ - Первый дивизион

Евсеев может уйти из «Шинника»

09 Июня 2022 • 10:00 Комментировать

Наставник «Шинника» Вадим Евсеев, который вывел клуб из ФНЛ-2 в ФНЛ, может этим летом покинуть ярославскую команду.

Как в своём телеграм-канале написал журналист Илья Казаков, тренерскому штабу Евсеева сейчас предлагают финансовые условия даже меньше, чем были в ФНЛ-2. Увеличивать платёжную ведомость представители ярославской команды пока что не намерены, так что Евсеев и его ассистенты могут покинуть клуб.

Напомним, что под руководством Вадима Евсеева футболисты «Шинника» в этом сезоне выиграли свою группу в ФНЛ-2 и сумели добыть путёвку в подэлитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев
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