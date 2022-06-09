Евсеев может уйти из «Шинника»

Наставник «Шинника» Вадим Евсеев, который вывел клуб из ФНЛ-2 в ФНЛ, может этим летом покинуть ярославскую команду.

Как в своём телеграм-канале написал журналист Илья Казаков, тренерскому штабу Евсеева сейчас предлагают финансовые условия даже меньше, чем были в ФНЛ-2. Увеличивать платёжную ведомость представители ярославской команды пока что не намерены, так что Евсеев и его ассистенты могут покинуть клуб.

Напомним, что под руководством Вадима Евсеева футболисты «Шинника» в этом сезоне выиграли свою группу в ФНЛ-2 и сумели добыть путёвку в подэлитный дивизион.