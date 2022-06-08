Экс-тренер «Арсенала» и «Урала» возглавит новичка ФНЛ

Известный тренер Дмитрий Парфёнов в ближайшее время станет новым наставником столичной «Родины», которая теперь будет играть в ФНЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», 47-летний специалист на посту главного тренера московской команды заменит Дениса Бояринцева, под руководством которого футболисты «Родина» в этом сезоне сумели добыть путёвку в ФНЛ. Бояринцев работал со столичным клубом с прошлого лета.

Напомним, что последним местом работы Парфёнова был тульский «Арсенал». До этого специалист также тренировал екатеринбургский «Урал», «Тосно» и ивановский «Текстильщик».