Газизов рассказал, когда у «Уфы» появится новый главный тренер

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о том, когда у уфимской команды появится новый тренер.

Газизов сказал ТАСС, что сейчас руководители уфимского клуба ведут активные переговоры с несколькими кандидатами. Гендиректор «Уфы» выразил надежду на то, что к 14 июня у команды из Башкортостана уже точно появится новый наставник. Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что «Уфу» может возглавить Михаил Галактионов или Александр Точилин. До этого с клубом работал Алексей Стукалов.

В новом сезоне «Уфа» будет выступать в подэлитном дивизионе.