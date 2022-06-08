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ФНЛ - Первый дивизион

Газизов рассказал, когда у «Уфы» появится новый главный тренер

08 Июня 2022 • 12:13 Комментировать (1)

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о том, когда у уфимской команды появится новый тренер.

Газизов сказал ТАСС, что сейчас руководители уфимского клуба ведут активные переговоры с несколькими кандидатами. Гендиректор «Уфы» выразил надежду на то, что к 14 июня у команды из Башкортостана уже точно появится новый наставник. Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что «Уфу» может возглавить Михаил Галактионов или Александр Точилин. До этого с клубом работал Алексей Стукалов.

В новом сезоне «Уфа» будет выступать в подэлитном дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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