В РФС высказались по поводу финансовых проблем «Томи»

Один из руководителей РФС Максим Митрофанов рассказал журналистам о причинах, по которым «Томь» не получила лицензию для участия в ФНЛ в следующем сезоне.

Как приводит слова Митрофанова «Чемпионат», томская команда осталась в ФНЛ по спортивному принципу, но так и не предоставила РФС ни одной копейки финансовой гарантии для участия в следующем сезоне.

«У «Томи» ещё есть задолженности перед игроками и сотрудниками, но у команды есть возможность исправить всё это и пройти лицензирование для участия в ФНЛ-2», - отметил Митрофанов.

Напомним, что клуб из Томска по итогам сезона занял 14-ю строчку в таблице ФНЛ.