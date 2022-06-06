Бывший игрок «Рубина» возглавил «СКА-Хабаровск»

Экс-игрок «Рубина» Роман Шаронов назначен новым главным тренером «СКА-Хабаровска».

Шаронов возглавил хабаровский клуб сегодня, 6 июня, сообщает телеграм-канал команды. 45-летний специалист заключил трудовой договор на два года. Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ранее российский специалист работал в академии казанского «Рубина», затем был главным тренером молодежной и основной команды. В качестве функционера и наставника бывший футболист провел в клубе пять лет (2014-2019). Последним место работы для тренера был «Пафос» из Кипра, Шаронов работал там в период с октября 2020 года по июль 2021 года.