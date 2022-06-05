Талалаев раскритиковал «Рубин» и «Арсенал» за поведение на трансферном рынке

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев возмущён ситуацией на трансферном рынке ФНЛ.

- Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей, - заявил Талалаев «Матч ТВ».

По словам наставника грозненцев, «Рубин» и «Арсенал» скупают понравившихся игроков, которые способны помочь клубам поскорее вернуться в Премьер-лигу. «Освободившиеся легионерские деньги теперь безоглядно тратятся на россиян», - считает Талалаев.

Также главный тренер «Ахмата» недоволен молодыми игроками, которые вместо того, чтобы выбирать профессиональный рост, идут на большие контракты.