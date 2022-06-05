Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Талалаев раскритиковал «Рубин» и «Арсенал» за поведение на трансферном рынке

05 Июня 2022 • 18:18 Комментировать

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев возмущён ситуацией на трансферном рынке ФНЛ.

- Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей, - заявил Талалаев «Матч ТВ».

По словам наставника грозненцев, «Рубин» и «Арсенал» скупают понравившихся игроков, которые способны помочь клубам поскорее вернуться в Премьер-лигу. «Освободившиеся легионерские деньги теперь безоглядно тратятся на россиян», - считает Талалаев.

Также главный тренер «Ахмата» недоволен молодыми игроками, которые вместо того, чтобы выбирать профессиональный рост, идут на большие контракты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Андрей Талалаев Арсенал Тула Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
18:18 · Россия. ФНЛ
Талалаев раскритиковал «Рубин» и «Арсенал» за поведение на трансферном рынке
04 Июня
21:36 · Россия. ФНЛ
«Волга» из Ульяновска вышла в ФНЛ
15:13 · Россия. ФНЛ
«Кубань» примет участие в следующем сезоне ФНЛ
14:52 · Россия. ФНЛ
Бывший футболист «Спартака» продлил контракт с клубом ФНЛ
13:37 · Россия. ФНЛ
Стало известно, когда Беленов вернётся в строй после травмы
10:47 · Россия. ФНЛ
Агент Ломовицкого и Зуева: Они пока игроки «Рубина»
10:43 · Россия. ФНЛ
«Факел» объявил о расставании со своим вратарём
03 Июня
20:58 · Россия. ФНЛ
«Ротор» может занять место «Томи» в ФНЛ
20:48 · Россия. ФНЛ
Липецкий «Металлург» сохраняет шансы остаться в ФНЛ
19:24 · Россия. ФНЛ
Губернатор Ярославской области о «Шиннике»: «Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи» 7
17:14 · Россия. Премьер-лига
Стукалов ответил на вопрос о возможной работе в «СКА-Хабаровске»
16:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отправит своего молодого полузащитника в аренду
15:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Лисаковича прокомментировал новости об уходе футболиста из «Рубина»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Лисаковича прокомментировал будущее игрока
13:33 · Россия. ФНЛ
В «Оренбурге» отреагировали на слухи об интересе к Дуарте
Все новости
Рекомендуем