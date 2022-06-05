Путин больше не поможет: «Томь» лишилась профессионального статуса

«Томь» не допущена к выступлениям в следующем сезоне даже в ФНЛ-2. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о жёстком решении в отношении сибирского клуба.

Пожалуй, именно «Томь» была символом отечественного футбола начала XXI века. Причем как с положительной, так и с отрицательной стороны. С 1998 года команда не опускалась ниже ФНЛ – такой длинной серией могут похвастаться не так много клубов. «Торпедо» лишалось профессионального статуса и выступало в ПФЛ, в Нижнем Новгороде был калейдоскоп разных команд, в Сочи появлялись разные проекты. Томск же стабильно выступал или в ФНЛ, или в Премьер-лиге. Трижды за это время сибиряки поднимались в элиту.

Применительно к «Томи» можно вспомнить много положительных моментов. Именно тут по-настоящему во взрослый футбол шагнули Павел Погребняк, Артём Дзюба и Дмитрий Тарасов. В разные годы сюда за игровой практикой приезжали Артём Ребров, Сергей Рыжиков, Фёдор Кудряшов и много разных легионеров. Не забудем, что именно тут последний серьёзный тренерский опыт был у Валерия Непомнящего, а Мирослав Ромащенко понял, что самостоятельной карьеры у него не получится.

А ещё можно вспомнить любовь томской публики к футболу: на покосившийся старенький стадиончик ходило по 13 000 зрителей. Не самая большая цифра, но почти всегда был аншлаг, хотя арена была жутко неудобная, а Томск вообще не самый тёплый город на земле.

И всё же первая ассоциация, которая приходит в голову при упоминании «Томи», это вечные финансовые проблемы. Несколько раз команда реально рисковала не доиграть сезон в элите. В 2009 году клуб буквально спас Владимир Путин, который в ту пору занимал пост премьер-министра. Сибирякам назначили нескольких спонсоров, а на арене появилась большая фотография нынешнего президента России.

Однако та история лишь развратила руководителей «Томи». Искать спонсоров руководители клуба не хотели. Реконструкция стадиона ознаменовалась тем, что долгое время команда играла без одной из трибун. По сути, главной надеждой «Томи» на существование всё это время была та самая фотография Путина, которая стала то ли оберегом, то ли талисманом, то ли неким эквивалентом денежного дерева. Правда, финансы от этого в Томске не появлялись.

Однако «Томь» как-то существовала. После вылета в ФНЛ нашла в себе силы вернуться. В сезоне 2013/14 сибиряки героически боролись за выживание, но неожиданно в стыковых матчах «сгорели», проиграв в гостях «Уфе» со счётом 1:5. Однако затем было ещё одно возвращение.

«Томь» умудрялась как-то проходить лицензирование и играть на своём убитом и порой промёрзшем газоне. Сезон 2016/17 стал наглядным примером того хаоса, который творится в нашем футболе. Летом сибиряки подписали Кирилла Комбарова, Александра Жирова, Сергея Самодина, Виталия Дьякова и взяли ряд иностранцев, в том числе Эрика Бикфалви. Зимой же выяснилось, что денег нет, всех отпустили и играли молодёжью. Кстати, из того состава вышли нынешний нападающий «Спартака» Александр Соболев и вратарь «Ахмата» Александр Мелихов. Однако «Томь» тогда с треском вылетела, став участником чемпионского матча для «Спартака» и дав бой «красно-белым».

Удивительно, но в ФНЛ деньги нашлись. Команда обновила состав и спустя два года даже добралась до переходняков, но уступила «Уфе». После этого результаты томичей стали хуже, но команда держалась над зоной вылета. При этом деньги вновь появлялись от случая к случаю милостью бюджета.

Этим летом РФС решил жёстко подойти к вопросу «Томи». Гарантий сибиряки дать не смогли, а проскочить как обычно не получилось. В итоге Томск потерял профессиональный футбол как минимум на сезон. Тем не менее очень хочется, чтобы эта самобытная команда возродилась и вернулась хотя бы на уровень ФНЛ. Только пусть в этот раз не просто с деньгами, а с чётким пониманием, как жить, а не выживать.

Роман Андреев