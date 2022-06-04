«Волга» из Ульяновска вышла в ФНЛ

В четвёртой группе ФНЛ-2 до последнего тура шла борьба за первое место. «Тюмень» лидировала, набрав 60 очков, но в 28-м туре не играла. И конкуренты не упустили свои шансы. «Челябинск» устроил разгром тольяттинской «Ладе» со счётом 4:1 и набрал 62 балла. Судьба путёвки в ФНЛ зависела от результата поединка «Урал-2» - «Волга». Команда из Ульяновска победила со счетом 3:0 и с 62 очками выиграла свою группу.

Также в ФНЛ вышли ярославский «Шинник», московская «Родина» и махачкалинское «Динамо».

Фотографии чемпионского матча подготовил Никита Андриянов.