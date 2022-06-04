Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Волга» из Ульяновска вышла в ФНЛ

04 Июня 2022 • 21:36 Комментировать

В четвёртой группе ФНЛ-2 до последнего тура шла борьба за первое место. «Тюмень» лидировала, набрав 60 очков, но в 28-м туре не играла. И конкуренты не упустили свои шансы. «Челябинск» устроил разгром тольяттинской «Ладе» со счётом 4:1 и набрал 62 балла. Судьба путёвки в ФНЛ зависела от результата поединка «Урал-2» - «Волга». Команда из Ульяновска победила со счетом 3:0 и с 62 очками выиграла свою группу.

Также в ФНЛ вышли ярославский «Шинник», московская «Родина» и махачкалинское «Динамо».

Фотографии чемпионского матча подготовил Никита Андриянов.

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
21:36 · Россия. ФНЛ
«Волга» из Ульяновска вышла в ФНЛ
15:13 · Россия. ФНЛ
«Кубань» примет участие в следующем сезоне ФНЛ
14:52 · Россия. ФНЛ
Бывший футболист «Спартака» продлил контракт с клубом ФНЛ
13:37 · Россия. ФНЛ
Стало известно, когда Беленов вернётся в строй после травмы
10:47 · Россия. ФНЛ
Агент Ломовицкого и Зуева: Они пока игроки «Рубина»
10:43 · Россия. ФНЛ
«Факел» объявил о расставании со своим вратарём
03 Июня
20:58 · Россия. ФНЛ
«Ротор» может занять место «Томи» в ФНЛ
20:48 · Россия. ФНЛ
Липецкий «Металлург» сохраняет шансы остаться в ФНЛ
19:24 · Россия. ФНЛ
Губернатор Ярославской области о «Шиннике»: «Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи» 6
17:14 · Россия. Премьер-лига
Стукалов ответил на вопрос о возможной работе в «СКА-Хабаровске»
16:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отправит своего молодого полузащитника в аренду
15:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Лисаковича прокомментировал новости об уходе футболиста из «Рубина»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Лисаковича прокомментировал будущее игрока
13:33 · Россия. ФНЛ
В «Оренбурге» отреагировали на слухи об интересе к Дуарте
13:20 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил интерес к Опарину со стороны «Ахмата»
Все новости
Рекомендуем